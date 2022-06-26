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Şef Burak Özdemir, Sudanlı çocuklara yemek yaptı

Sudan'a giden CZN Burak" olarak tanınan şef Burak Özdemir, burada yaptığı bir köy ziyaretinde çocuklara yemek pişirdi.

Afrika 26.06.2022, 22:10
Şef Burak Özdemir, Sudanlı çocuklara yemek yaptı

Şef Özdemir, başkent Hartum'un kuzey kırsalındaki Ceyli bölgesine bağlı Temboye köyünü ziyaret etti.

Türk Kızılay koordinesinde gerçekleşen ziyarette Özdemir, çocuklara oyuncak dağıttı, onlarla yakından ilgilendi.

Ocağın başına geçerek çocuklarla yemek pişiren Özdemir, Temboyeli ailelere et yardımında bulundu.

Kaynak: AA
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