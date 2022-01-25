Sel Uganda'da 5 can aldı
Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın batısında sağanakların sebep olduğu sel nedeniyle en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de sele kapılarak kaybolduğu aktarıldı.
Afrika 25.01.2022, 14:08
Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasita, yaptığı açıklamada, Kisoro bölgesinde selin çok sayıda evin yıkılmasına yol açtığını belirtti.
Yağışla Mahabura Dağı'ndan gelen selin yıkıma yol açtığını kaydeden Nakasita, şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini dile getirdi.
Nakasita, yıkılan, taş ve çamurla kaplanan yollardan bazı bölgelere erişim sağlanamadığını kaydederek, sulara kapılarak kaybolan çok sayıda kişinin rapor edildiğini aktardı.
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