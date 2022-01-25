Sel Uganda'da 5 can aldı

Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasita, yaptığı açıklamada, Kisoro bölgesinde selin çok sayıda evin yıkılmasına yol açtığını belirtti.

Yağışla Mahabura Dağı'ndan gelen selin yıkıma yol açtığını kaydeden Nakasita, şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini dile getirdi.

Nakasita, yıkılan, taş ve çamurla kaplanan yollardan bazı bölgelere erişim sağlanamadığını kaydederek, sulara kapılarak kaybolan çok sayıda kişinin rapor edildiğini aktardı.