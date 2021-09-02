Senegal aşılarını teslim aldı

Senegal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çin'den gönderilen 277 bin 200 doz Sinovac aşısını teslim aldı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Çin hükümetinin desteğiyle gönderilen 277 bin 200 doz Sinovac aşısının Senegal'e ulaştığı bildirildi.

Aşılar, Türk Hava Yollarının tarifeli uçuşuyla başkent Dakar'a getirildi.

Senegal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 175 test yapıldı, 57 yeni vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirirken 356 kişi sağlığına kavuştu.

Salgının başından bu yana 72 bin 977 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1780 kişi hayatını kaybetti.

Şubatta başlayan aşılama kampanyasında bugün kadar 1 milyon 171 bin 361 kişi aşı oldu. AstraZeneca, J&J ve Sinovac aşılarının kullanıldığı ülkede 565 bin kişinin aşıları tamamlandı.