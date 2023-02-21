Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da bulunan Senegal arama kurtarma ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Sall, Senegal'in bu zorlu dönemde Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Senegal hükümeti, geçen haftalarda 30 kişilik bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermişti.