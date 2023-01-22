Senegal Cumhurbaşkanı Sall, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın alçakça eylemini şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Sall, "iğrenç" olarak nitelediği İslamofobi ve Müslüman karşıtlığıyla ödün vermeden mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Sall'in paylaşımını hem Fransızca hem İngilizce yapması da dikkati çekti.