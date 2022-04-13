Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Zelenskiy Afrika Birliği'ne hitap etmek istiyor

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını yürüten Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkisi ve diyalog ihtiyacına ilişkin telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı.

Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımdada, Zelenskiy'nin AfB'ye hitap etme talebini de not ettiğini belirtti.

Macky Sall, 9 Mart'ta da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Senegal çekimser kalmıştı

Afrika ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin 7 Nisan'da yapılan oylamada Senegal, çekimser kalan 58 ülke (24'ü Afrika ülkesi) arasında yer almıştı.

BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna son vermesini ve askerlerini geri çekmesini talep eden 2 Mart'taki karar tasarısında da Senegal dahil 17 Afrika ülkesi çekimser oy kullanmış, 8 Afrika ülkesi oylamaya katılmamış, Eritre ise "hayır" oyu kullanmıştı.