Senegal'de binden fazla mahkum af

Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, Bağımsızlık Günü dolayısıyla bin 066 mahkum için af yetkisini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sall, 4 Nisan Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu hırsızlık ve adi suçlardan hükümlü 1066 mahkumu affetti.

Buna göre mahkumlardan cezaları tamamen affedilecek 810'u serbest bırakılacak, 223'ünün cezalarında ise indirime gidilecek.

Aftan yararlananlar arasında 7 çocuk, 21 ağır hasta, 65 yaş üstü 2 ve müebbet hapis alan 3 mahkum da bulunuyor.

Senegal, bugün bağımsızlığının 59. yılını kutluyor.

Kaynak: AA