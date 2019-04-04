Senegal'de binden fazla mahkum af

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Bağımsızlık Günü'nde bin 066 mahkumu affetti

Senegal'de binden fazla mahkum af

Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, Bağımsızlık Günü dolayısıyla bin 066 mahkum için af yetkisini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sall, 4 Nisan Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu hırsızlık ve adi suçlardan hükümlü 1066 mahkumu affetti.

Buna göre mahkumlardan cezaları tamamen affedilecek 810'u serbest bırakılacak, 223'ünün cezalarında ise indirime gidilecek.  

Aftan yararlananlar arasında 7 çocuk, 21 ağır hasta, 65 yaş üstü 2 ve müebbet hapis alan 3 mahkum da bulunuyor.

Senegal, bugün bağımsızlığının 59. yılını kutluyor.

Kaynak: AA

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