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Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü

Senegal'in güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Afrika 29.06.2022, 07:54
Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü

Kazanın yaşandığı Ziguinchor Valisi Guedj Diouf, yerel basına yaptığı açıklamada, Kafountine ilçesi açıklarında 100'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olarak battığını söyledi.

Kazada 92 kişinin kurtarıldığını belirten Diouf, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Teknenin güzergahı bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Senegal'de işsiz gençler, daha iyi yaşam umuduyla kıyı kentlerinden kaçak yollarla İspanya'nın Kanarya Adaları'na geçmeye çalışıyor.

#senegal
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