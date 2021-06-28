Senegal'de önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Senegal açıklarında bir gemide "önemli miktarda uyuşturucu" ele geçirildiği bildirildi.

Silahlı Kuvvetlerin Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Haziran gece, rutin devriye sırasında Senegal'in 240 kilometre açığında ulusal bayrağı olmayan bir geminin fark edildiği belirtildi.

Açıklamada, yabancı mürettebatlı gemide "önemli miktarda uyuşturucu" ele geçirildiği kaydedildi.

Ay başında da yine Senegal açıklarında 8,3 ton uyuşturucu ele geçirilmişti.

Afrika ülkelerinin kıyıları, Güney Amerika'dan Avrupa'ya yapılan uyuşturucu madde ticaretinde sık sık tercih ediliyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) 24 Haziran'da kamuoyuyla paylaştığı "2021 Dünya Uyuşturucu Raporuna" göre, dünya genelinde uyuşturucu tüketiminin 2030'a kadar yüzde 11 artacağı, en çok artışın yüzde 40 ile Afrika'da yaşanacağı ortaya konmuştu.