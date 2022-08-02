Senegal'de şimdi de muhalefet zafer ilan etti

Muhalif koalisyon Yewwi Askan Wi'nin liderlerinden Khalifa Sall, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 31 Temmuz'daki seçimleri kazandıklarını savundu.

Sall, "Bu seçimi kazananın biz olduğumuz inkar edilemez. Kazandık ve zaferimizi çalmalarını kabul etmeyeceğiz." dedi.

Senegallilerin verdiği karara saygı duyulmasını gerektiğini ifade eden Sall, her türlü oy çalma olasılığına izin vermeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı (APR), dün, ülkede düzenlenen milletvekili seçimini kazandığını açıklamıştı.

APR, ülkenin 46 idari bölgeden 30'unu aldığını ve genel seçimi az bir farkla kazandığını duyurmuştu.

Milletvekili seçiminin, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi test niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Resmi sonuçların yarına kadar açıklanması bekleniyor.