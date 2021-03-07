Senegal'de 3 günlük eylem çağrısı

Senegal'de sokak eylemleri devam etme eğiliminde.

Senegal'de muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Demokrasiyi Savunma Hareketi (M2D-Aar Sunu Democratie), başkent Dakar'da, son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Hareket adına konuşan Cheikh Tidiane Dieye, Cumhurbaşkanı Macky Sall yönetimine karşı pazartesiden itibaren ülke çapında 3 günlük geniş katılımlı gösteriler düzenleneceğini duyurdu.

Yine M2D'den Yassine Fall da gözaltında tutulan Sonko'nun ve daha önce tutuklanan Sonko destekçilerinin serbest kalması çağrısında bulunarak, gösterilerde yaşamını yitirenlerle ilgili uluslararası çapta bir soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise dün 4 olarak açıklanan gösterilerde ölenlerinin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Fransız mağaza ve iş yerlerine saldırı

Sonko'nun gözaltına alındığı 3 Mart Çarşamba günü başlayan sokak olayları cuma günü kitlesel bir öfkeye dönüştü.

Muhalif liderin daha önceki konuşmalarında sık sık Fransa'yı ve ülkede varlık gösteren Fransız şirketleri hedef alması, kalabalığın öfkesini Fransız mağaza ve iş yerlerine yöneltti.

Fransız marketler zinciri Auchan'ın ülke çapında birçok mağazası yağmalandı ve ateşe verildi. Fransız mobil operatör Orange da ikinci bir emre kadar tüm şubelerini kapattı.

Mbour kentinde dün bir hapishanede çıkan isyan nedeniyle de 15 mahkum firar etti. Göstericilerin baskınına uğrayan bir Fransız bankasının kasasından 360 bin dolar çalındı.

Başkent çevresinde bugün sakin geçerken birçok mağaza ve iş yeri kepenk kapattı, bazı restoran ve iş yerleri ikinci emre kadar faaliyet göstermeyeceklerini duyurdu.

Ülkede gösteriler nedeniyle oluşan zararın hesaplanamadığı belirtilirken, hafta başında düzenlenecek yeni gösterilerde de benzer şiddet olaylarının yaşanmasından endişe ediliyor.

ECOWAS'tan tepki

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) yapılan açıklamada, taraflara sükunet çağrısında bulunulurken hükümete de olayların yatışması için gerekli önlemleri alması konusunda uyarı yapıldı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat da yaptığı yazılı açıklamada, Senegal'de yaşananlardan endişe duyduklarının altını çizerek, şiddet ve yağma olaylarını kınadı.

Din adamları devrede

Senegal'de, siyaset üstü bir yapı olarak kabul edilen ve saygı duyulan tarikatların da olayların yatışması için devreye girdiği öğrenildi.

Müridi tarikatının şeyhleri Serigne Abdou Samad Mbacke ve Serigne Mountakha Mbacke'nin olayların yatışması için Cumhurbaşkanı Sall ile görüştükleri belirtildi.

Senegal'de 2019 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan ancak geçen yıl Sall hükümetine katılan Idrissa Seck de Sonko'ya çağrıda bulundu.

Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi (CESE) Başkanlığını yürüten Seck, düzenlediği basın toplantısında, Sonko'nun destekçilerine olayların yatışması için çağrıda bulunması gerektiğini söyledi.

Seck'in bu açıklamaları, Sonko destekçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Sokaklar karıştı

Meclis oturumunda geçen hafta milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan ve yargılanmasının önü açılan Sonko, 3 Mart'ta Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra Dakar'daki birçok ana yol trafiğe kapatılmış ve polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, cuma günü yeniden patlak vermişti

Hala gözaltında tutulan Sonko'nun pazartesi ifade vermesi bekleniyor.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıktı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, çocukluğundan bu yana boyun ağrısı çektiğini, masaj salonunu bir arkadaşının tavsiye ettiğini ve seanslar sırasında daima en az 2 masözün odada bulunduğunu belirtmişti.

Bir parti liderinin bir kadını, çalıştığı iş yerinde hem de silahla tehdit edemeyeceğini savunan Sonko, "Bu olay, şahsi bir mesele gibi görünse de değil. Bu bir siyasi tasfiye girişimidir. Macky Sall'i açıkça, savcılık vasıtasıyla şahsıma komplo kurmakla suçluyorum." ifadesini kullanmıştı.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

Sonko favori

Senegal'de 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 alarak 3'üncü olan Sonko, 2017'den bu yana milletvekilliği yapıyor.

Destekçileri arasında gençler ve üniversite öğrencilerinin yoğunlukta bulunduğu 47 yaşındaki Sonko, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde şimdiden favori gösterilen adaylar arasında yer alıyor.

AA