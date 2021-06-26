Senegal'de tartışmalı yasa

Senegal'de kamu düzenini bozan eylemlerin, terör suçu kapsamında değerlendirmesine olanak sağlayan kanun değişikliği meclisten geçti.

Ceza kanunundaki değişiklik teklifi, meclis Genel Kurulunda iktidar ve muhalefet partilerinin vekilleri tarafından tartışıldı.

Tüm gün süren tartışmalar sonucu yapılan oylamada, değişik teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni değişikliğe göre kamu düzenini ciddi ölçüde aksatan eylemler, terör suçu olarak değerlendirilecek.

Değişiklik, meclise sunulduğu andan itibaren özellikle muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı vekiller Cumhurbaşkanı Macky Sall'i "gösteri yapma özgürlüğüne müdahale etmekle" suçlarken, Sall ise bunun terörle mücadelede atılması gereken bir adım olduğunu söyledi.

Muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Demokrasiyi Savunma Hareketi (M2D-Aar Sunu Democratie) tarafından yapılan açıklamada ise değişikliğin "demokrasiyi öldüreceği" belirtilirken, bundan sonra en ufak bir muhalif hareketin terör faaliyeti olarak değerlendirilebileceği savunuldu.

Muhalif Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi PASTEF lideri Ousmane Sonko destekçileri de gün boyu meclis etrafında bekledi.

Başkent Dakar'da bazı ana caddelerde trafikte ciddi aksamalar yaşanırken, şehrin birçok noktasında güvenlik güçleri olası bir gösteri için hazır bekletildi.

Mart ayında da tecavüzle suçlanan Sonko'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından çıkan sokak olaylarında en az 15 kişi yaşamını yitirmiş, başta Dakar olmak üzere birçok şehirde ülke tarihinde görülmemiş şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.