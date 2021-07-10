Senegal'deki fabrika Afrika'nın aşı ihtiyacını karşılayacak

Senegal, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve ABD finansmanıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer salgın hastalıklarda kullanılacak aşılar için üretim merkezi kuruyor.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, ABD ve Dünya Bankası temsilcileriyle Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa kalkınma finansmanı paydaşlarının yer aldığı "Avrupa Takımını" kabul etti.

Cumhurbaşkanı Sall, taraflarla, başkent Dakar'daki Pasteur Enstitüsü bünyesinde, başta Kovid-19 olmak üzere birçok salgın hastalığın aşısının üretileceği fabrikanın kurulmasına ilişkin protokolü imzaladı.

Fabrikanın inşaatına bu yıl sonunda başlanması ve 2022 sonuna kadar 25 milyon doz aşı üretimi planlanıyor.

Yaklaşık 200 milyon avro finansman sağlanacak projenin tarafları arasında Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, ABD, Fransa, Almanya ve Belçika yer alıyor.

Kıtadaki aşı ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayacak

Fabrikadaki üretimin, Afrika'daki çeşitli hastalıklarda ihtiyaç duyulan aşı ihtiyacının yüzde 99'unu karşılaması hedefleniyor.

Yaklaşık 1,2 milyar kişinin yaşadığı Afrika kıtasında kullanılan aşıların yüzde 99'u ithal ediliyor.

Aşı ithalatına alternatif olarak hayata geçirilen projede aşı maliyetlerinin düşeceği ve aşıya ulaşımın kolaylaşacağı belirtiliyor.

Kıtada Kovid-19 salgınının başından bu yana 5,8 milyon kişi Kovid-19'a yakalandı, hastalık nedeniyle 149 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kıta nüfusunun ancak yüzde 2'sinin aşılanabildiği Afrika'da, salgının 3'üncü dalgasının çok daha yıkıcı olacağından endişe ediliyor.

Senegal'de vakalar artıyor

Senegal'de de son haftalarda vaka sayılarındaki artış trendi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 476 kişide virüse rastlanırken, 3 kişi de yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 16 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 45 bin 266 kişi hastalığa yakalandı, 1187 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 567 bin 908 kişi aşı oldu. Ülkede yıl sonuna kadar 3 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.