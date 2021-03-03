Senegal Kovid-19 aşılarını teslim aldı

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen 324 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, Senegal'in başkenti Dakar'daki Uluslararası Blaise Diagne Uluslararası Havalimanına ulaştı.

Aşıların muhafazasına ve kullanımına yönelik ekipmanlar da 28 Şubat'ta ülkeye gönderilmişti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyon doz aşıyı daha Senegal'e göndermesi bekleniyor.

Geçen hafta Gana ve Fildişi Sahili de COVAX'tan aşı teslim almıştı.

Senegal, 23 Şubat'ta 200 bin doz Sinopharm aşısıyla kitlesel aşılamaya başlamıştı.

Fransa'dan "Afrika, Çin ve Rusya'dan aşı almasın" çağrısı

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 23 Şubat'ta Fransız basınına yaptığı açıklamada, "neden Çin'den aşı aldığı" yönündeki eleştirilere, "COVAX'tan aşıların gelmesini bekleyemezdim, hazır olan ilk aşı Sinopharm'dı. İdeolojik bir tercih değil. Üstelik Afrika'nın geleneksel dostlarından aşı paylaşımı beklerdik." yanıtını vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 19 Şubat'ta, Afrika'ya bir an evvel aşı yollamaları gerektiğini aksi halde kıtanın aşı ihtiyacını Çin ya da Rusya'dan karşılayacağını dile getirmişti.

Macron, Afrika'nın aşıları bu 2 ülkeden alması durumunda, "Batı'nın gücünün kağıt üzerinde kalacağını" vurgulamıştı.

İlk vakanın üzerinden 1 yıl geçti

Nüfusu 16 milyon olan Senegal'de hem COVAX kapsamında hem de satın alınacak diğer aşılarla toplamda 3,5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

İlk vakanın tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana 34 bin 832 kişi virüse yakalandı, 888 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA