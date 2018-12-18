Senegal 'Thiaroye 44' katliamının gerçeklerini arıyor

Senegalli tarihçi Profesör Iba Der Thiam, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız ordusunun kendilerine yardım eden 70 kadar Senegalli askeri daha sonra öldürdüğü "Thiaroye 44" katliamıyla ilgili karanlık noktaların aydınlatılmasını istedi.

Başkent Dakar'da düzenlenen Thiaroye 44 - Özgürlüğün Bedeli (1943-1969)" konulu konferansta konuşan Thiam, 1 Aralık 1944 gecesi yaşanan olaya ilişkin karanlık noktaların aydınlatılması için farklı kaynakların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Tarihçilerin, faillerin, yazarların ve tanıkların bir araya gelerek olayları değerlendirmesi, doğruları teker teker keşfetmemizi ve 1 Aralık 1944 gecesi ne olduğunu anlamamızı sağlayacak." diyen Thiam, araştırmacıların Senegalli askerlerin isyan edip etmediği konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu belirtti.

Thiam, isyan fikrinin kabul edilmesinin ya da reddedilmesinin, olayların gelişimi hakkındaki bilgileri netleştireceğinin altını çizdi.

Sömürge mirasının simgesi katliam

Konferansa katılan Başbakan Muhammed Boun Abdalah Dionne konferansın uzmanlara tarihteki olayları yeniden araştırma fırsatı verdiğini vurguladı.

"Thiaroye, sömürge mirasının en açık simgelerinden biridir ve toplumsal hafızaya kazınmıştır." ifadesini kullanan Dionne, olayın üzerinden 70 yıl geçmiş olsa da Senegal ve diğer Afrika milletlerinin tarihi yeniden yazma haklarının meşru olduğunu söyledi.

Thiaroye 44 katliamı

İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 140 bin Afrikalı asker Fransa'yı savunmak üzere 1939 yılında Fransa'ya getirilip zorla savaşa sokulmuştu.

Bu askerler arasındaki Senegalliler, bir süre sonra Almanlar tarafından esir alınmış, daha sonra da ülkelerine geri gönderilmişti. Thiaroye askeri kampında tutulan askerler, Fransız ordusundan aylardır maaşlarını alamadıkları için tepki göstermişti. Fransız askerleri çıkan olayları bastırmak için rastgele ateş açarak, 70'e yakın Senegalli askeri öldürmüştü.

Tarihçiler Thiaroye 44 katliamını Fransa'nın Afrika kıtasındaki aydınlatılmamış kara sayfalarından biri olarak değerlendiriyor.

AA