Serrac: Yeni hükümete tüm yetkilerimizi devretmeye hazırız

Açıklama Ulusal Mutabakat Ofisinden geldi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, "Libya'nın tarihindeki bir yol ayrımından geçtiği bu aşamada, Ulusal Birlik Hükümeti'nin Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tüm yetkilerimizi yeni hükümete gönül rahatlığıyla barışçıl bir biçimde devretmeye hazırız." diyen Serrac, ayrıca yeni yönetime Birleşmiş Milletler'in (BM) yol haritasında kararlaştırılan 24 Aralık 2021 tarihinde seçimlerin gerçekleştirilmesi için başarı dileklerini aktardı.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritasına göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Dibeybe ve göreve gelen yönetimin, ülkeyi 24 Aralık 2021'e kadar seçime taşıması öngörülüyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda Temsilciler Meclisi'nden bugün 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

AA