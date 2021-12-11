Shell protesto edildi

Güney Afrikalı çevreciler, çok uluslu enerji firması Shell'in ülke kıyılarında gerçekleştirmeye başladığı sismik araştırma faaliyetlerini Cape Town kentinde protesto etti.

Eastern Cape kıyılarındaki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını, Shell'e ait bazı petrol istasyonlarının önünde toplanarak protesto eden göstericiler, Güney Afrikalıları araştırmalar iptal edilene kadar firmayı boykot etmeye çağırdı.

Göstericiler, sismik faaliyetlerin çeşitli deniz canlılarına onarılamaz zararlar vereceğine ve yerel balıkçılığı olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerini dile getirdi.

Shell'in faaliyetlerini, iklim krizine potansiyel etkileri bakımından "Güney Afrika'ya karşı gerçekleştirilmiş sömürgeci bir saldırı" olarak nitelendiren göstericiler, hükümeti duruma müdahale etmeye davet etti.

STK'lerin başvurusu yüksek mahkemece reddedilmişti

Hükümetten kasım ayında yapılan açıklamada, Shell'in sismik faaliyetlerinden duyulan endişe dile getirilmişti.

Güney Afrikalı çevreci sivil toplum kuruluşlarının (STK), Shell'in sismik faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin başvurusu geçen hafta yüksek mahkeme tarafından reddedilmişti.

Arama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alan, "dünyanın en güçlü okyanus akıntılarına sahip bölgelerinden biri" olarak biliniyor.

Güney Afrika Deniz Biyolojik Araştırmaları Derneğinden (SAAMBR) yapılan açıklamada, bu akıntıların gelecekte olası bir akaryakıt sızıntısı durumunda ciddi bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısında bulunulmuştu.