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Şiddetli yağışlar Sudan'da 8 kişinin ölümüne yol açtı

Sudan’ın Güney Darfur eyaletinde etkili olan yağışlarda Kas kentinde 100'ün üzerinde ev yıkılırken, 8 kişi sular atında kalarak hayatını kaybetti.

Afrika 17.07.2022, 15:04
Şiddetli yağışlar Sudan'da 8 kişinin ölümüne yol açtı

Ulusal basındaki haberlere göre, 15 Temmuz'da etkili olan yağmurun yol açtığı sele kapılarak 4’ü ülke içinde göç edenlerden olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi.

Baytari A ve Baytari C sığınmacı kamplarındaki 100’den fazla evin yıkıldığını belirten yerel yetkililer, patates tarlalarını vuran taşkınlar sebebiyle mahsullerde büyük zarar olduğunu kaydetti.

Yetkililer, insani yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısı yaptı.

#sudan #şiddetli yağış #ölüm
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