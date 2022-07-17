Şiddetli yağışlar Sudan'da 8 kişinin ölümüne yol açtı
Sudan’ın Güney Darfur eyaletinde etkili olan yağışlarda Kas kentinde 100'ün üzerinde ev yıkılırken, 8 kişi sular atında kalarak hayatını kaybetti.
Afrika 17.07.2022, 15:04
Ulusal basındaki haberlere göre, 15 Temmuz'da etkili olan yağmurun yol açtığı sele kapılarak 4’ü ülke içinde göç edenlerden olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi.
Baytari A ve Baytari C sığınmacı kamplarındaki 100’den fazla evin yıkıldığını belirten yerel yetkililer, patates tarlalarını vuran taşkınlar sebebiyle mahsullerde büyük zarar olduğunu kaydetti.
Yetkililer, insani yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısı yaptı.
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