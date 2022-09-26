Silahlı çeteler Kenya'da 8'i polis 11 kişiyi öldürdü
Kenya'da silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 8'i polis olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi.
Afrika 26.09.2022, 12:17
Kenya Polis Sözcüsü Bruno Shiosos, ülkenin kuzeybatısındaki Turkana bölgesinde silahlı çetelerin hafta sonu saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 8'i polis 11 kişinin öldüğünü belirten Shiosos, güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırı düzenleyen çete üyelerine yönelik polisin operasyon başlattığı bilgisini paylaştı.
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