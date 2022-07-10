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Silahlı kişiler Güney Afrika'da eğlence mekanına saldırdı, 14 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Afrika 10.07.2022, 10:47
Silahlı kişiler Güney Afrika'da eğlence mekanına saldırdı, 14 kişi hayatını kaybetti

Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir meyhanede meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

#Güney Afrika #silahlı saldırı #eğlence #alkol
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