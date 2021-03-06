Sisi'den Sudan'a sürpriz ziyaret

Sisi’nin ziyaret kapsamında Sudanlı yetkililerle Nahda (Rönesans-Hedasi) Barajı ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.

Şarku'l Awsat'ta yer alan habere göre Sisi ve beraberindeki heyet, bu sabah saatlerinde Sudan Egemenlik Konseyi üyesi İbrahim Cabir ve üst düzey hükümet yetkilileri tarafından Hartum Uluslararası Havaalanı’nda karşılandı.

Sisi’ye Hartum'daki Cumhuriyet Sarayı’nda resmi karşılama töreni düzenlenirken, tören sonrası Sisi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Sisi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu ve Başbakan Abdullah Hamduk ile de ayrı görüşmelerde bulunacak.

Sudan resmi haber ajansı SUNA, ziyaretin iki ülke arasındaki sürekli iletişim çerçevesinde gerçekleştiğini, bu ziyaretin Kahire ve Hartum arasındaki ilişkilerin canlılığını yansıttığını kaydetti.