Sisi, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi ziyaret için başkent Kahire'ye gelen İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'yi kabul etti.

Tajani'nin Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi ilişkilerin derinliğini ve İtalya ile ilişkilerin çeşitli düzeylerde geliştirilmesine verdikleri önemi vurguladı.

İtalyan Bakan Tajani de ülkesinin Mısır ile ikili ilişkilerin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel meselelerde mevcut koordinasyonun geliştirilmesi arzusunda olduğunu dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve İtalya’nın Kahire Büyükelçisi Michael Quaroni'nin de hazır bulunduğu görüşmede, çeşitli alanlarda ortak işbirliği, ortak sanayii, enerji güvenliği, tarım alanında işbirliğinin yanı sıra yasa dışı göç ve terörle mücadele dosyaları da masaya yatırıldı.