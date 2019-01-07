Sisi'nin CBS kanalındaki açıklamalarına tepki yağdı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ABD merkezli CBS kanalına verdiği ancak daha sonra yayımlanmasını istemediği röportajdaki sözlerine tepki yağdı.

"60 Dakika" programında dün akşam yayımlanan mülakatta Sisi'nin Mısır ordusunun Kuzey Sina'da teröristlerle mücadelede İsrail ile yardımlaştığı ve ülkede siyasi tutuklu bulunmadığı yönündeki ifadeleri, özellikle insan hakları aktivistlerinin tepkisini çekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), resmi Twitter hesabından, röportajla ilgili, "Cumhurbaşkanı Sisi basından gelecek zor sorulara alışık değil. Çünkü kendisini eleştiren birçok gazeteciyi hapse attırdı." açıklamasında bulundu.

"Katil olduğunu itiraf edecek mahiyette bir cevap"

İnsan hakları aktivisti Usame Gavvaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Röportajda 'Elinizin kanla lekelendiğini gören bazı insanlar var? sorusuna Sisi'nin verdiği 'Aşırılık yanlısı akımla savaşıyoruz' cevabı bir felaket. Katil olduğunu itiraf edecek mahiyette bir cevap." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası hukuk uzmanı Mahmud Rıfat da "Sisi'nin röportajını takip ettim. En az felaket olarak tanımlanabilir. Sisi, İsrail ile Sina'da birlikte operasyon itirafıyla Mısır ordusuna zamanla silinmeyecek utanç verici bir sertifika vermiş oldu." ifadelerini kullandı.

"İsrail ile geniş bir yardımlaşma çerçevemiz var"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin mülakatı Amerikan televizyonunda dün akşam "Mısır hükümetinin görmek istemediği röportaj ve sürpriz sorular" başlığıyla yayımlandı.

CBS'nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Mısır'ın Washington Büyükelçisi Yasir Rıda, kanal yönetiminden geçen eylül ayında gerçekleşen mülakatın yayımlanmamasını istedi, ancak kanal bu talebi reddetti.

Programda, sunucu Scott Pelley'in İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "Mısır'da 60 bin siyasi tutuklu olduğu" iddiasına yönelik sorusuna Sisi, "Mısır’da siyasi tutuklu yok. Ne zaman aşırı fikirlerini halka empoze etmeye çalışan bir azınlık görsek sayılarına bakmaksızın müdahale ediyoruz." cevabını verdi.

"Bir zamanlar birbirine karşı savaşan iki düşman ülke arasında yardımlaşmanın yakınlaşma olarak yorumlanabileceği" şeklindeki soruya karşılık ise Sisi, şunları söyledi:

"Bu doğru. İsrail ile geniş bir yardımlaşma çerçevemiz var. Mısır ordusu, Sina Yarımadası’nda bin civarında DEAŞ mensubuna karşı mücadele veriyor. İsrail'e havadan müdahale izni verildi."

Sisi’ye mülakat sırasında 14 Ağustos 2013'te Rabia Meydanı'na yapılan kanlı müdahale de soruldu. Sisi, Rabia Meydanı'nda silahlı insanların bulunduğunu iddia ederek, barışçıl girişimlerden sonuç alınamadığını söyledi.

Kaynak: AA