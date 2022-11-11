Sisi ve Pelosi uluslararası gelişmeleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılan Pelosi, burada ev sahibi Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

Görüşmede Sisi, Mısır ile ABD arasındaki on yıllardır devam eden ilişkilerin stratejisini ve Mısır'ın bu ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkar çerçevesinde tüm yönleriyle güçlendirme konusundaki istekliliğini teyit etti.

Pelosi de görüşmede "ABD'nin Mısır ile ilişkilere verdiği büyük önemi" vurguladı.

İkili ayrıca, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ile Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında krize neden olan Etiyopya'daki Hedasi (Nahda) Barajı'na ilişkin son durumu ele aldı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.