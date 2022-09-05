Sisi'ye 500 milyon dolarlık özel uçak

Uzun süredir ekonomik krizle boğuşan Mısır, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi için satın alındığı belirtilen bir özel uçağa dair tartışmalarla çalkalanıyor.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Mısır Cumhurbaşkanlığı, Sisi'nin servisine sunulması amacıyla 500 milyon dolarlık bir uçak satın aldı.

Middle East Monitor'un haberine göre, Boeing 747-8 tipi uçağın halihazırda İrlanda'nın Shannon bölgesinde olduğu ve boyandığı belirtildi.

Söz konusu uçak 2020 yılında Alman Lufthansa tarafından satılmıştı. Havacılık kaynakları uçağın Mısır'a satıldığını ve özel bir uçak olarak kullanılacağını belirtiyordu.

Mısır Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar iddiayı yalanlarken, iddianın Müslüman Kardeşler tarafından ortaya atıldığı iddiasında bulundu.

Uçağa dair iddialar ise Mısır kamuoyunda yankılanmaya devam ediyor.

Kaynak: Mepa News