Sisi'ye suikast girişiminden yargılanan 8 kişiye idam cezası verildi

Mısır’da Askeri Mahkeme, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye suikast girişiminde bulunmaktan yargılanan 8 sanığı idam cezasına çarptırdı.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm’in haberine göre Askeri Mahkeme, 8 sanık hakkında idam cezası vererek, görüşünü almak üzere sanıkların dosyalarını ülke müftüsüne gönderdi.

Kararın 6 Mart'ta okunacağı belirtilen haberde, sanıkların karara itiraz ederek davayı Yüksek Askeri Mahkeme’ye taşıyabilecekleri kaydedildi.

Mısır yasaları gereği idam cezası alan sanıkların dosyaları ülke müftüsüne görüşü alınmak üzere gönderiliyor. Müftüye istişare amaçlı başvuruluyor, onun görüşü mahkemeyi bağlamıyor.

Sisi'ye iki suikast girişimi

Savcılık, Kasım 2016’da 292 sanığı Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde Cumhurbaşkanı Sisi ve dönemin Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif’e suikast girişiminde bulunmak ve Sina Yarımadası’nda DEAŞ örgütüne tabi oluşumlar kurarak, terör eylemleri düzenlemekle suçlamış ve dosyalarını Askeri Mahkeme’ye sevk etmişti.

Mısır savcılığı, Cumhurbaşkanı Sisi’nin birisi Suudi Arabistan’da yaşayan Mısırlılar tarafından Ağustos 2014’te Mekke’de, diğeri ise görevlerine son verilmiş 6 polis şefi tarafından Mısır topraklarında olmak üzere iki defa suikast girişimine maruz kaldığını açıklamıştı.

Söz konusu davada 151’i tutuklu 141’i firari 292 sanık yargılanıyor.

Kaynak: AA