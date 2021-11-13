Sivil yönetim protestolarında kan döküldü

Sudan'da yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti, askerin yönetimi sivillere bırakmasını istedi.

Sudan Meslek Odaları Birliği ve Direniş Komiteleri gibi askeri yönetim karşıtı grupların çağrısıyla başkent Hartum'un Burri, Kelakle, Bahri ve Umdurman bölgelerinin yanı sıra Medeni, Kesele, Dungula, Port Sudan ve Kerima şehirlerinde gösteriler düzenlendi.

Eylemciler, "Halk, Burhan'ı düşürmek istiyor","Sivil hükümet istiyoruz" ve "Halk güçlü, dönüş yok" şeklinde sloganlar atarak sivil hükümete geçilmesini ve askerin yönetimden çekilmesini talep etti.

Gösterilerde azledilen Başbakan Abdullah Hamduk'un görevine dönmesi talep edildi.

Hartum’un birçok noktasında ve kavşaklarda konuşlanan polisler, göstericilerin toplanmasına izin vermedi. Polisin yoğun gaz bombası kullanması sonrası eylemciler ara sokaklara dağıldı.

Ülke genelindeki protestolar sürüyor.

Sudan Doktorlar Komitesi, polisin Umdurman kentindeki askeri müdahale karşıtlarına gerçek mermi ile müdahalesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, başkentin farklı noktalarında çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Komite, dün yaptığı açıklamada, 25 Ekim’den bu yana devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 15 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, iki gün önce yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve konseyin 8 üyesi ise dün yemin ederek görevlerine başlamıştı.