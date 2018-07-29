Siyasi krizdeki Libya'da seçim mutabakatı

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Stephanie Williams, hükümetin seçimlere ilişkin düzenlemelerini görüştü.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılana yazılı açıklamaya göre, Serrac ile Williams, başkent Trablus'ta konseyin merkez binasında bir araya geldi.

Tarafların, "seçimlerin yapılması ve BM çatısı altında Libya krizine yönelik siyasi çözüm süreçlerinin yürütülmesi gerektiği" konusunda mutabık kaldığı toplantıda, Libya'daki siyasi duruma ilişkin güncel meseleler ile seçimlerin başarılı şekilde yapılması için uluslararası kabul gören hükümetin düzenlemeleri ele alındı.

Williams, toplantıda ayrıca ülkede istikrarın sağlanması, siyasi ve ekonomik sorunlarla mücadele ve hukukun egemenliğinin güçlendirilmesi konularında Serrac'ın sarfettiği çabaları takdir ettiğini dile getirdi.

Serrac, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ni (TM), ülkede cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması adına anayasal bir temel oluşturulması çalışmalarını daimi şekilde engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

Anayasa Hazırlama Komisyonu Başkanı istifa etti

Öte yandan, Libya'da özel televizyon kanalı Libya el-Ahrar'a konuşan Anayasa Hazırlama Komisyonu Başkanı Nuh Abdusseyyid Abdullah, görevine devam etmek istemediğini belirterek, komisyon başkanlığı ve üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Abdullah, istifasını hangi makama sunduğu ya da kabul edilip edilmediğiyle ilgili bilgi vermedi.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, 29 Haziran 2017'de gerçekleştirdiği oturumda yeni anayasa taslağını 43 üyenin oyuyla onaylamıştı.

Söz konusu taslak, Libyalıların isteklerini karşılamadığı ve merkeziyetçiliği güçlendirdiği gerekçesiyle bazı aktivistler ve siyasetçiler tarafından eleştiriliyor.

Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış, ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu.

Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2018, 20:41