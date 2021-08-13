Somali 300 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısını teslim aldı

Somali'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 302 bin 400 doz teslim edildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen 302 bin 400 doz Kovid-19 aşısı Somalili yetkililere teslim edildi.

Somali Sağlık Bakanı Dr. Fevziye Abikar Nur, salgınla mücadele ve insanları aşılamada zamana karşı bir mücadele verildiğini dile getirerek temin edilen aşıların çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Somali'ye geçen hafta 108 bin doz Kovid-19 aşısı teslim edilmişti.