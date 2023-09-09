Somali Afganistan'ın kaderini mi yaşayacak?

Somali'de çatışmalar sürerken Eş Şebab'ın başkent Mogadişu'yu kontrol altına alma ihtimali yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Somali'de çatışmaların şiddetlenmesi ve Mogadişu yönetimi güçlerinin ağır kayıplar yaşamasının ardından Eş Şebab'ın daha da güçlenmesi ihtimali gündemde.

Birçok gazeteci ve iş adamı, Eş Şebab'ın başkent Mogadişu'yu ele geçirmesi ihtimalini konuşuyor.

BÖLGEYİ TAKİP EDEN GAZETECİLERİN GÖRÜŞÜ

Ülkenin önde gelen gazetecilerinden Jamal Osman, bu ihtimalin yüksek sesle dile getirildiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Eş Şebab yakında Afganistan'da olduğu gibi Villa Somalia'ya (Başkanlık Sarayı) ve hükümet kurumlarına girecek. Bu birçok gözlemci arasında yaygın bir görüş."

Somalili gazeteci Muhammed Gabobe de benzer bir görüşü dile getirdi.

Gabobe, birçok iş adamının gündeminde aynı meselenin yer aldığını kaydederek şunları söyledi:

"Somali'de Eş Şebab'ın iktidarı Taliban tarzında devralma ihtimali Somali'nin seçkin ticaret çevrelerini belirsizlik halinde bırakıyor.

Önümüzdeki 15 aylık dönem (Aralık 2024'e kadar) Somali hükümeti dahil kimsenin hazır olmadığı Pandora'nın Kutusu'nu açacak."

Afrika Birliği güçlerinin ülkeden çekilmesi halinde Mogadişu yönetiminin daha da zayıflayacağı ifade ediliyor.

Öte yandan 2024 yılının Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması halinde ABD askerlerinin Somali'den tekrar çekilebileceği öne sürülüyor.

Bu durumda Eş Şebab'ın, 2021 yılının Ağustos ayında Afganistan'da Taliban'ın yaptığına benzer şekilde Somali'de iktidara gelebileceği ihtimali dile getiriliyor.

Çatışmaların sürdüğü ülkede henüz taraflardan hiçbiri askeri olarak galebe çalabilmiş değil. Taraflar barış müzakereleri konusunda da aktif bir tutum içerisine girmedi.