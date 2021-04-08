Somali Çin'den 200 bin doz aşı alacak

Somali, Çinli ilaç üreticisi Sinopharm'dan 200 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için anlaşma imzaladı.

Somali'nin Pekin Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sinopharm'la 200 bin dozluk aşı için imzaların atıldığını duyurdu.

Daha önce Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 300 bin doz aşı alan Somali'de vaka sayısı 12 bine yaklaşırken, virüsten ölenlerin sayısı 576'ya ulaştı.

Kaynak: AA