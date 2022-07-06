Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan 'Somalili Mehmetçikler'e ziyaret

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mahmud ve beraberindeki heyetin Isparta'da eğitim alan Somalili askerleri ziyaret ettiğini belirtti.

Nur paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Hasan Şeyh Mahmud, Isparta’da şanlı Türk ordusu tarafından eğitilen Somalili Mehmetçikleri ziyaret etti" dedi.

Somali ordusunun devletin en büyük güvencesi olduğunu vurgulayan Nur, şunları kaydetti:

"Dosta güven, düşmana korku veren gururumuz Somali Milli Ordusu, Somali devletinin en büyük güvencesidir. Teşekkürler."

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, beraberindeki üst düzey heyetle Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini düzenliyor.