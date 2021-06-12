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Somali'de 10 Eş-Şebab militanı öldürüldü

Somali'de yürütülen terör operasyonlarında 10 adet Eş-Şebab mensubu militan etkisiz hale getirildi.

Afrika 12.06.2021, 00:50
Somali'de 10 Eş-Şebab militanı öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 10 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Somali ordu radyosunun haberinde, ülkenin ortasındaki Hiiraan bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 10 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda Eş-Şebab üyesinin de yaralı olarak kaçtığı ifade edildi.

Hirshabelle eyaletinde Eş-Şebab'a yönelik yürütülen operasyonun devamı niteliğindeki Hiiraan operasyonunda hiçbir askerin zarar görmediği kaydedildi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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#somali #eşşebab
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