Somali'de 10 Eş-Şebab militanı öldürüldü
Somali'de yürütülen terör operasyonlarında 10 adet Eş-Şebab mensubu militan etkisiz hale getirildi.
Afrika 12.06.2021, 00:50
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 10 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Somali ordu radyosunun haberinde, ülkenin ortasındaki Hiiraan bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 10 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda Eş-Şebab üyesinin de yaralı olarak kaçtığı ifade edildi.
Hirshabelle eyaletinde Eş-Şebab'a yönelik yürütülen operasyonun devamı niteliğindeki Hiiraan operasyonunda hiçbir askerin zarar görmediği kaydedildi.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
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