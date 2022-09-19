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Somali'de 75 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik dünden bu yana devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin sayısının 75'e yükseldiği aktarıldı.

Afrika 19.09.2022, 15:56
Somali'de 75 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali ordusu, Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dünden beri Hiran bölgesinde yürütülen operasyonlarda 75 örgüt üyesinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Operasyonun yapıldığı Hiran bölgesinde çatışmalar devam ederken Eş-Şebab bölgedeki kabile liderlerini hedef almıştı.

Eş-Şebab terör örgütü Somali'de sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

#somali
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