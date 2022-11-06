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Somali'de askeri kampa intihar saldırısı: 5 ölü

Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Afrika 06.11.2022, 11:33
Somali'de askeri kampa intihar saldırısı: 5 ölü

Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.

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