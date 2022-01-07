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Somali'de askeri konvoya bombalı saldırı

Doğu Afrika ülkesi Somali'de askeri konvoyu hedef alan saldırıda en az 2 askerin hayatını kaybettiği, 9 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Afrika 07.01.2022, 12:32
Somali'de askeri konvoya bombalı saldırı

Başkent Mogadişu'daki AA muhabirine konuşan askeri yetkili, Galmudug eyaletinin Galguduud kentinde konvoyun geçişi sırasında yola yerleştirilen bir mayının infilak ettiğini söyledi.

Yerel kaynaklar, Danab komandolarına ait konvoyda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 9 yaralı askerin ise Dhusamareb Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Öte yandan Somali Ulusal Televizyonu (SNTV), aynı eyaletin Bahdo kasabasında Eş-Şebab saldırısının yerel güçlerce püskürtüldüğünü ve 17 teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Ordu, Orta Şabel'deki başka bir operasyonda ise 5 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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#somali #bombalı saldırı #askeri konvoy
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