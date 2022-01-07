Somali'de askeri konvoya bombalı saldırı
Doğu Afrika ülkesi Somali'de askeri konvoyu hedef alan saldırıda en az 2 askerin hayatını kaybettiği, 9 askerin de yaralandığı aktarıldı.
Afrika 07.01.2022, 12:32
Başkent Mogadişu'daki AA muhabirine konuşan askeri yetkili, Galmudug eyaletinin Galguduud kentinde konvoyun geçişi sırasında yola yerleştirilen bir mayının infilak ettiğini söyledi.
Yerel kaynaklar, Danab komandolarına ait konvoyda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 9 yaralı askerin ise Dhusamareb Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.
Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Öte yandan Somali Ulusal Televizyonu (SNTV), aynı eyaletin Bahdo kasabasında Eş-Şebab saldırısının yerel güçlerce püskürtüldüğünü ve 17 teröristin öldürüldüğünü belirtti.
Ordu, Orta Şabel'deki başka bir operasyonda ise 5 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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