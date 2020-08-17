Somali'de askeri üsse bombalı ve silahlı saldırıda 3 asker öldü

Somali'nin güneyinde askeri üsse düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının Bay bölgesinde askeri üsse bomba yüklü araçla saldırdığını bildirdi.

Ömer, patlama sonrası askerler ve militanlar arasında çatışma çıktığını ve saldırının geri püskürtüldüğünü belirtti.

Bay bölgesindeki askeri yetkililerden Adan Kheyrow de AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü söyledi.

Somali’nin başkenti Mogadişu'da dün bir otele yapılan bombalı ve silahlı saldırıda 20'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab üslenmişti.

Kaynak: AA