Somali'de askerlere "siyasetten uzak durun" uyarısı

Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh yaptığı konuşmada, ordunun mevcut siyasi krizden uzak durması gerektiğini söyledi.

Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, ordunun siyasallaşmasının meydana getireceği risklere işaret ederek, ajansın ülke güvenliğinin sağlanması için çalışmayı sürdüreceği ifade edildi.

Somali Emniyet Müdürü Abdi Hassan Muhammed ise polisin seçim ve ülke güvenliğine odaklanacağını, siyasi çekişmeden uzak duracağını belirtti.

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla 27 Aralık'ta açığa almıştı.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Roble ise Fermacu'yu seçimleri kasıtlı olarak ertelemekle itham ediyor.