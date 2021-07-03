Somali'de bir intihar saldırısı daha: 6 ölü
Başkent Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında en az 6 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Afrika 03.07.2021, 03:41
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında ile belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Adını vermek istemeyen polis yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu'daki Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı karargahının yakınlarındaki bir kahvehaneye intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Yetkili, saldırıda ilk belirlemelere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
24
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü