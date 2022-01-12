Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla gerçekleştirlen terör saldırısında 5'i güvenlik görevlisi en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Banadir Bölge Yönetimi Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı Ali Yare Ali, yaptığı açıklamada, kentin Waberi bölgesindeki 21 Ekim yolunda bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Çok sayıda yaralı olduğunu söyleyen Ali, hayatını kaybedenlerden 5'inin ise asker olduğunu aktardı.

Mogadişu'da polis memuru Abdifatah Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'nın girişlerinden birine yakın bölgede gerçekleşen patlama sonrası çevredeki binaların zarar gördüğünü ifade etti.

Saldırıda kimin hedef olduğu henüz netlik kazanmadı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.