Somali'de bombalı saldırı: 4 ölü
Eş-Şebab terör örgütünün sorumlu tutulduğu saldırıda yaşamışı yitirenlerden 3'ünün kabile şefi olduğu aktarıldı.
Afrika 17.09.2022, 11:44
Somali'de meydana gelen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Patlamanın meydana geldiği Hiran bölgesi yetkililerinden Abdiladif Farah Adan, basına yaptığı açıklamada, bombalı saldırıda kabile şeflerinin hedef alındığı bilgisini paylaştı.
Adan, dün gece meydana patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutulurken, hayatını kaybedenlerden 3'ünün kabile şefi olduğu kaydedildi.
Eş-Şebab terör örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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