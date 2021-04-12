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Somali'de bombalı saldırı: 5 asker öldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Afrika 12.04.2021, 14:39
Somali'de bombalı saldırı: 5 asker öldü

Juba bölgesi polis memuru Abdirahim Adan, saldırının sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Afmadov Havaalanı'nda görevli güvenlik güçlerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.

Bombalı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.

Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.

Eş-Şebab, Somali'de güvenlik güçleri, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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#bombalı saldırı
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