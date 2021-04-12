Somali'de bombalı saldırı: 5 asker öldü
Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.
Afrika 12.04.2021, 14:39
Juba bölgesi polis memuru Abdirahim Adan, saldırının sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Afmadov Havaalanı'nda görevli güvenlik güçlerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.
Bombalı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.
Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Eş-Şebab, Somali'de güvenlik güçleri, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
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