Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü
Somali'de bir restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Afrika 06.12.2021, 08:28 06.12.2021, 08:58
Baidoa bölgesi Polis Müdürü Ömer Muhammed, saldırının ülkenin güneyindeki Güney-Batı eyaletinde faaliyet gösteren kalabalık bir restoranda gerçekleştirildiğini açıkladı.
Muhammed, "Kamufle edilerek restorana sokulan bombanın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti" dedi.
6 kişi yaralandı
Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin asker olduğu bilgisini paylaşan Muhammed, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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