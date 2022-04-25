Somali'de bombalı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Afrika 25.04.2022, 14:52
Yerel basındaki habere göre, saldırı, başkent Mogadişu'nun Banadir bölgesinde bir askeri aracın geçişi sırasında düzenlendi.
Yola döşenen paylayıcının infilak etmesiyle 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, patlama esnasında bölgedeki bazı dükkanların da hasar gördüğü kaydedildi.
Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.
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