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Somali'de bombalı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Afrika 25.04.2022, 14:52
Somali'de bombalı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Yerel basındaki habere göre, saldırı, başkent Mogadişu'nun Banadir bölgesinde bir askeri aracın geçişi sırasında düzenlendi.

Yola döşenen paylayıcının infilak etmesiyle 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, patlama esnasında bölgedeki bazı dükkanların da hasar gördüğü kaydedildi.

Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.

#somali #bombalı saldırı
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