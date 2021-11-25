Somali'de bombalı saldırı: En az 8 ölü
Başkent Mogadişu'da sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Afrika 25.11.2021, 10:30
Somali polisi tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, saldırının Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada bomba yüklü araçla yapıldığı belirtildi.
Başkent Mogadişu'daki bombalı saldırıda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Eş-Şebab örgütünün sorumlu tutulduğu saldırıda, sivillerin de hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı.
Saldırıda yaralananlardan 13'ünün Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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