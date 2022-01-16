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Somali'de bombalı saldırı: Hükümet sözcüsü yaralandı

Başkent Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda hükümet sözcüsü Moalimuu'nun yaralandığı aktarıldı.

Afrika 16.01.2022, 13:11
Somali'de bombalı saldırı: Hükümet sözcüsü yaralandı

Somali Ulusal Haber Ajansına göre, Somali hükümet sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimuu'nun evinin yakınında sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda hükümet sözcüsü Moalimuu'nun yaralandığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz açıklama yapılmadı.

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#somali #bombalı saldırı
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