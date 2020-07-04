Somali'de bombalı saldırılar: 5 ölü, 15 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu ile Baidoa şehrinde düzenlenen 2 ayrı bombalı intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Somali Polis Sözcüsü Sadik Aden Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk saldırıda Mogadişu Limanı'ndaki gümrük binasının, ikinci saldırıda ise Baidoa şehrindeki bir restoranın hedef alındığını söyledi.

Mogadişu'daki saldırı güvenlik güçleri tarafından son anda engellenirken, saldırgan üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda, saldırgan dışında ölen olmadı, 5 güvenlik görevlisi yaralandı.

Baidoa'daki bombalı saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2020, 18:08