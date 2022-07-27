Somali'de bombalı saldırılar: Ölenler arasında belediye başkanı da var
Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleşen iki patlamada aralarında belediye başkanının da olduğu en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Afrika 27.07.2022, 13:27
Merka kentinde hükümet görevlilerini hedef alan intihar eyleminde Merka Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow hayatını kaybetti, çok sayıda koruma yaralandı.
Afgooye kentindeki işlek bir hayvan pazarında yaşanan patlamada ise en az 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Merka'da düzenlenen intihar eylemini üstlendi.
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