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Somali'de Eş-Şebab'a operasyon

Somali'nin Hiran bölgesinde düzenlenen hava saldırısında terör örgütü Eş-Şebab üyesi 20 kişi etkisiz hale getirildi.

Afrika 25.02.2023, 13:37
Somali'de Eş-Şebab'a operasyon

Somali Devlet Televizyonu, Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Hiran'da Eş-Şebab üyelerini taşıyan bir minibüsün hedef alındığı hava saldırısında 20 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Operasyon, Somali'deki ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ile koordineli yürütüldü.

Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 7 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli mesafe katederek birçok yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı.

Kaynak: AA
#somali #eş şebab
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