Somali'de Eş-Şebab liderlerinden Jingab öldürüldü
Orta Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın üst düzey liderlerinden Yusuf Muhammed Jingab etkisiz hale getirildi.
Afrika 18.12.2022, 12:47
Somali Enformasyon Bakanlığının açıklamasında, 15 Aralık'ta Eş-Şebab'ın üst düzey isimlerinden Yusuf Muhammed Jingab'ın diğer 87 Eş-Şebab üyesiyle öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Yusuf Muhammed Jingab'ın gençleri örgüte katılmaya teşvik eden en tehlikeli militanlardan biri olduğu aktarıldı.
Somali hükümeti, Hiran ve Orta Şabel bölgelerinden Eş-Şebab'ı çıkarmaya çalışırken, terör örgütü, köylerde ve kırsalda toplanarak saldırılarını sürdürüyor.
Hükümet güçlerinin kara operasyonu hava saldırılarıyla destekleniyor.
Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab örgütü tüm ülkeden temizlenene kadar operasyonları durdurmayacaklarını duyurmuştu.
Günün Anketi Tümü