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Somali'de Eş-Şebab liderlerinden Jingab öldürüldü

Orta Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın üst düzey liderlerinden Yusuf Muhammed Jingab etkisiz hale getirildi.

Afrika 18.12.2022, 12:47
Somali'de Eş-Şebab liderlerinden Jingab öldürüldü

Somali Enformasyon Bakanlığının açıklamasında, 15 Aralık'ta Eş-Şebab'ın üst düzey isimlerinden Yusuf Muhammed Jingab'ın diğer 87 Eş-Şebab üyesiyle öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Yusuf Muhammed Jingab'ın gençleri örgüte katılmaya teşvik eden en tehlikeli militanlardan biri olduğu aktarıldı.

Somali hükümeti, Hiran ve Orta Şabel bölgelerinden Eş-Şebab'ı çıkarmaya çalışırken, terör örgütü, köylerde ve kırsalda toplanarak saldırılarını sürdürüyor.

Hükümet güçlerinin kara operasyonu hava saldırılarıyla destekleniyor.

Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab örgütü tüm ülkeden temizlenene kadar operasyonları durdurmayacaklarını duyurmuştu.

#Yusuf Muhammed Jingab
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